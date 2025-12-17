Социальный маркетплейс "Москва – добрый город" представил новогоднюю коллекцию подарков. Покупки помогают поддержать москвичей с особенностями здоровья. Подробности рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, праздничная подборка включает более 150 изделий, которые вручную создали мастера с инвалидностью. Всего на маркетплейсе представлено более 1,5 тысячи инклюзивных подарков, коллекция постоянно обновляется. Приобрести можно практически все: от шапок и шарфов до керамики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.