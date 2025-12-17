Форма поиска по сайту

17 декабря, 11:30

Общество

Социальный маркетплейс "Москва – добрый город" представил новогоднюю коллекцию подарков

Участники СВО могут сделать протезирование в Московском медицинском центре "Вороновский"

Снег и морозы вернутся в Москву в предновогоднюю неделю

Дело Долиной войдет в обзор практики по оспариванию сделок с недвижимостью в России

Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве из-за гололедицы

"Атмосфера": 0 градусов ожидается в Москве вечером 17 декабря

Собянин: соцказначейство помогает оформить выплаты и льготы более 5 млн человек

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 91% 17 декабря

В Госдуме предложили ввести механизм "второй руки" при сделках с недвижимостью

Общественная палата предложила законодательно ограничить доступ подростков в соцсети

Социальный маркетплейс "Москва – добрый город" представил новогоднюю коллекцию подарков. Покупки помогают поддержать москвичей с особенностями здоровья. Подробности рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, праздничная подборка включает более 150 изделий, которые вручную создали мастера с инвалидностью. Всего на маркетплейсе представлено более 1,5 тысячи инклюзивных подарков, коллекция постоянно обновляется. Приобрести можно практически все: от шапок и шарфов до керамики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

