17 декабря, 08:45

Общество

Общественная палата предложила законодательно ограничить доступ подростков в соцсети

Общественная палата предложила законодательно ограничить доступ подростков в соцсети

Общественная палата России выступила с инициативой законодательно ограничить доступ подростков в социальные сети. Согласно предложению, планируется ввести возрастной ценз и закрыть вход на популярные интернет-площадки для пользователей младше 16 лет.

Ранее ОП предлагала разрешать доступ к контенту с маркировкой "18+" только после идентификации пользователя по паспортным данным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществотехнологиивидеоЕгор БедуляПолина Брабец

