Ученые выяснили, что сотруднику требуется около 7 лет для восстановления после выгорания

Сотруднику требуется в среднем семь лет, чтобы полностью восстановиться после профессионального выгорания. К такому выводу пришли ученые из Стокгольмского университета, которые наблюдали за людьми, пережившими нервное истощение на работе, в течение 15 лет.

Исследование показало, что даже после лечения человек долго сталкивается с последствиями, так называемыми "шрамами выгорания". Он начинает хуже продвигаться в карьере и его заработок примерно на 15% ниже, чем у коллег. Также существует риск повторно выгореть уже на новом месте работы.

