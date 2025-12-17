Форма поиска по сайту

Новости

17 декабря, 08:30

Общество

Ученые выяснили, что сотруднику требуется около 7 лет для восстановления после выгорания

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 752 мм ртутного столба 17 декабря

В Москве догситтинг стал полноценным источником дохода

Россияне начали массово чистить зубы своим котам

В МЧС рассказали о правилах безопасности при размещении гирлянды

Утверждены новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

269 детей родились в Москве 16 декабря

"Доктор 24": врач рассказала, почему у многих людей низкий уровень гемоглобина

Москвичи стали брать красную икру в упаковках по полкилограмма

"Утро": температура воздуха в Москве составит 2 градуса 17 декабря

Сотруднику требуется в среднем семь лет, чтобы полностью восстановиться после профессионального выгорания. К такому выводу пришли ученые из Стокгольмского университета, которые наблюдали за людьми, пережившими нервное истощение на работе, в течение 15 лет.

Исследование показало, что даже после лечения человек долго сталкивается с последствиями, так называемыми "шрамами выгорания". Он начинает хуже продвигаться в карьере и его заработок примерно на 15% ниже, чем у коллег. Также существует риск повторно выгореть уже на новом месте работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

