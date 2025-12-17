В МЧС рассказали о правилах безопасности при размещении гирлянды

Старший инспектор отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УНПР ГУ МЧС России по Москве Александр Красниченко рассказал о правилах безопасности при размещении гирлянды.

По его словам, перед использованием гирлянды следует проверить целостность проводов, посмотреть, нет ли повреждений. Также эксперт отметил, что нужно оценить плотность соединений у гирлянды. Можно на короткое время включить ее, и если есть запах гари, то следует отказаться от использования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.