Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 08:00

Общество

Телеканал Москва 24 проводит новогодний розыгрыш

Телеканал Москва 24 проводит новогодний розыгрыш

193 ребенка родились в Москве 16 декабря

Телеканал Москва 24 напомнил о рубрике "Что вообще происходит?"

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 17 декабря

В российские гостиницы можно будет заселяться по военным билетам и водительским правам

В Госдуме назвали размер МРОТ с 1 января

В Москве отмечен высокий спрос на валенки

Традиция украшать подъезд к Новому году может быть незаконной

Москвичи поженились в "Москвариуме"

"Утро": 2 градуса мороза ожидается в Москве днем 17 декабря

Телеканал Москва 24 проводит новогодний розыгрыш в своем телеграм-канале, в рамках которого можно получить 65-дюймовую Ultra HD ТВ-станцию.

Желающим необходимо перейти по QR-коду. После этого подписаться на телеграм-канал "Москва 24" и нажать кнопку "Участвую" под конкурсным постом.

Победителя выберут случайным образом с помощью бота. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика