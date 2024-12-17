Телеканал Москва 24 проводит новогодний розыгрыш в своем телеграм-канале, в рамках которого можно получить 65-дюймовую Ultra HD ТВ-станцию.

Желающим необходимо перейти по QR-коду. После этого подписаться на телеграм-канал "Москва 24" и нажать кнопку "Участвую" под конкурсным постом.

Победителя выберут случайным образом с помощью бота. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.