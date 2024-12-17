17 декабря, 08:00Общество
Телеканал Москва 24 проводит новогодний розыгрыш
Телеканал Москва 24 проводит новогодний розыгрыш в своем телеграм-канале, в рамках которого можно получить 65-дюймовую Ultra HD ТВ-станцию.
Желающим необходимо перейти по QR-коду. После этого подписаться на телеграм-канал "Москва 24" и нажать кнопку "Участвую" под конкурсным постом.
Победителя выберут случайным образом с помощью бота. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Москва 24 запустила розыгрыш iPhone 16 и фирменного мерча
- Телеканал Москва 24 и Дептранс разыгрывают лимитированную карту "Тройка"