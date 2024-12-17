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17 декабря, 07:45

Общество

Телеканал Москва 24 напомнил о рубрике "Что вообще происходит?"

Телеканал Москва 24 напомнил о рубрике "Что вообще происходит?"

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Каждый час в эфире телеканала Москва 24 выходит рубрика "Что вообще происходит?". В ней показываются интересные городские события. Кадры обязательно должны быть горизонтальными. Авторов самых интересных видео ждут призы – победители станут известны в конце месяца.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24. Кадры обязательно должны быть горизонтальными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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