Телеканал Москва 24 напомнил о рубрике "Что вообще происходит?"

Каждый час в эфире телеканала Москва 24 выходит рубрика "Что вообще происходит?". В ней показываются интересные городские события. Кадры обязательно должны быть горизонтальными. Авторов самых интересных видео ждут призы – победители станут известны в конце месяца.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24. Кадры обязательно должны быть горизонтальными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.