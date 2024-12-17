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17 декабря, 07:45

Общество

В российские гостиницы можно будет заселяться по военным билетам и водительским правам

В российские гостиницы можно будет заселяться по военным билетам и водительским правам

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В российские гостиницы скоро можно будет заселяться не только по внутреннему паспорту, но и по заграничному, и даже по военным билетам и водительским правам.

Изменения вступят в силу с 1 июля 2025 года, рассказали в Минэкономразвития. Также в ведомстве рассчитывают, что в российских отелях в следующем году законодательно введут невозвратные тарифы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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