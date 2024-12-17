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17 декабря, 07:30

Общество

Москвичи поженились в "Москвариуме"

Москвичи поженились в "Москвариуме"

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В "Москвариуме" прошла первая регистрация на глубине 5 метров. Главными свидетелями на свадебной церемонии у пары Максима и Ирины стали акулы, скаты и стаи рыб.

Невеста в фате и с букетом из ракушек и морских звезд в руке и жених прямо под водой с помощью табличек сказали друг другу заветное да. Потом они обменялись кольцами и поцеловались под крики и аплодисменты гостей церемонии по другую сторону аквариума.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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