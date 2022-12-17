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Общество

Судебные приставы смогут запрашивать данные должников в ПФР, ФНС и у сотовых операторов

Судебные приставы смогут запрашивать данные должников в ПФР, ФНС и у сотовых операторов

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Судебным приставам стало проще найти имущество должника. Теперь они вправе запрашивать в пенсионном фонде СНИЛС, у налоговиков – ИНН, а у операторов сотовой связи – телефонные номера. Причем, данные приставам должны предоставлять в течение суток.

Сама система стандартных взысканий долгов стала автоматизированной. При неоплате штрафов, сборов или обязательных платежей система автоматически сверяет данные в Государственной информационной системе и в базе ГИБДД, а после инициирует постановление о принудительном взыскании либо отказе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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