Команды МЧС России и Белоруссии сыграли в хоккей на Красной площади

Команды МЧС России и Белоруссии сыграли в хоккей на катке на Красной площади в Москве. Играли руководители, пожарные и спасатели. Открыл мероприятие глава российского министерства Александр Куренков.

Понаблюдать за игрой, приуроченной ко Дню спасателя, мог любой желающий. Зрителей кормили гречневой кашей с полевой кухни и поили горячим чаем. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу россиян. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.