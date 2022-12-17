МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

01:00

Общество

Команды МЧС России и Белоруссии сыграли в хоккей на Красной площади

Команды МЧС России и Белоруссии сыграли в хоккей на Красной площади

Новости часа: работающие по гражданско-правовому договору смогут получать больничные

Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах

Десятки московских площадок присоединились к акции "Добрая елка"

Меры санитарной безопасности усилили в общественном транспорте Москвы

Праздничную программу для детей подготовили в Центре поддержки семей мобилизованных

"Мой район. Навигатор": главную елку России установили на Соборной площади Кремля

"Личная территория": замерзший офис

Новости часа: украинские войска выпустили по Донецку 15 ракет из "Града"

Волонтеры привезли на новые территории первые 30 тыс новогодних подарков от мэра Москвы

Команды МЧС России и Белоруссии сыграли в хоккей на катке на Красной площади в Москве. Играли руководители, пожарные и спасатели. Открыл мероприятие глава российского министерства Александр Куренков.

Понаблюдать за игрой, приуроченной ко Дню спасателя, мог любой желающий. Зрителей кормили гречневой кашей с полевой кухни и поили горячим чаем. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу россиян. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика