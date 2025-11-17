Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 ноября

"Миллион вопросов": юрист рассказал, как решать проблемы в области ЖКХ

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили запретить короткие видео в интернете

Жители столичного ЖК пожаловались на ночной караоке-клуб

В Госдуме предложили не включать выходные дни в срок оплачиваемого отпуска

"Новости дня": винтажные советские игрушки стали главным трендом новогоднего сезона

"Новости дня": два лечебных корпуса открылись после реконструкции в Москве

Живой декор стал популярным у москвичей перед Новым годом

Аномальное тепло придет в Москву на сутки

Более четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве за сутки

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды. По прогнозу синоптиков, дождь будет идти ночью и завтра. За два дня может выпасть до 20 миллиметров осадков.

Кроме того, уникальный центр ранней помощи появился в Морозовской детской больнице, где прошла реконструкция. Для каждого ребенка предусмотрена отдельная программа и новые технологии.

Также с начала этого года на западе столицы реализовано 57 важных проектов по улучшению дорожного движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодатранспортгородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика