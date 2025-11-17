Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 ноября

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды. По прогнозу синоптиков, дождь будет идти ночью и завтра. За два дня может выпасть до 20 миллиметров осадков.

Кроме того, уникальный центр ранней помощи появился в Морозовской детской больнице, где прошла реконструкция. Для каждого ребенка предусмотрена отдельная программа и новые технологии.

Также с начала этого года на западе столицы реализовано 57 важных проектов по улучшению дорожного движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

