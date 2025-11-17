Форма поиска по сайту

17 ноября, 12:30

Общество

Участники боевых действий могут получить дополнительную поддержку от Москвы

Участники боевых действий могут получить дополнительную поддержку от Москвы

Москва расширяет меры поддержки для участников боевых действий. Им положена единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей, а также ежемесячная доплата в 50 тысяч рублей.

Отдельные категории военнослужащих могут рассчитывать на дополнительные выплаты: раненым предоставляется от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а семьям погибших бойцов – 3 миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

