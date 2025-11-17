Участники боевых действий могут получить дополнительную поддержку от Москвы

Москва расширяет меры поддержки для участников боевых действий. Им положена единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей, а также ежемесячная доплата в 50 тысяч рублей.

Отдельные категории военнослужащих могут рассчитывать на дополнительные выплаты: раненым предоставляется от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а семьям погибших бойцов – 3 миллиона рублей.

