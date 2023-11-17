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Новости

Новости

17 ноября, 15:10

M24.RU

Представители власти рассказали о помощи матерям-одиночкам

Представители власти рассказали о помощи матерям-одиночкам

"Интервью": Валерий Горев – о системе сопровождения женщин в период беременности в Москве

Очевидцы показали, как дворники проводят тренировку по уборке снега на Рязанском проспекте

Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до утра 19 ноября

Столичные врачи спасли проглотившую 36 магнитных шариков девочку

Московские врачи спасли проглотившую 36 магнитных шариков девочку

Новости часа: в Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 18–19 ноября

Очевидцы показали, как москвичи обрадовались выпавшему снегу 17 ноября

Гала-концерт Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки" прошел в Москве

17 ноября в пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, приуроченная ко Дню матери.

Перед журналистами выступили:

  • заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко;
  • заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора;
  • председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович;
  • общественный деятель Оксана Бондарева;
  • общественный деятель Юлия Михайлова;
  • генеральный директор Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Анна Железная (онлайн).
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