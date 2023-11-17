17 ноября, 15:10M24.RU
Представители власти рассказали о помощи матерям-одиночкам
17 ноября в пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, приуроченная ко Дню матери.
Перед журналистами выступили:
- заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко;
- заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора;
- председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович;
- общественный деятель Оксана Бондарева;
- общественный деятель Юлия Михайлова;
- генеральный директор Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Анна Железная (онлайн).