Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

17 ноября, 22:15

Общество

К воскресенью сугробы в Москве могут вырасти до 20 см

К воскресенью сугробы в Москве могут вырасти до 20 см

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К воскресенью в Москве сугробы могут вырасти до 20 сантиметров. Усиливается мороз.

К концу недели синоптики не исключили температуру в минус 14 градусов – почти, как в январе. Из-за метели и гололедицы в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности.

Водителей из-за непогоды попросили пересесть на общественный транспорт. И учесть, что на дорогах работает коммунальная техника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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