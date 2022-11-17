17 ноября, 22:15Общество
К воскресенью сугробы в Москве могут вырасти до 20 см
К воскресенью в Москве сугробы могут вырасти до 20 сантиметров. Усиливается мороз.
К концу недели синоптики не исключили температуру в минус 14 градусов – почти, как в январе. Из-за метели и гололедицы в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности.
Водителей из-за непогоды попросили пересесть на общественный транспорт. И учесть, что на дорогах работает коммунальная техника.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.