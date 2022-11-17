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Новости

17 ноября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга, 17 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга, 17 ноября

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга, 17 ноября. Так, в самые ближайшие часы в столице может начаться сильная метель. Объявлен повышенный уровень погодной опасности.

Высота снежного покрова в Москве местами уже превысила десять сантиметров. И синоптики предупредили – к выходным сугробы еще увеличатся.

Как городские службы справляются с непогодой? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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