Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Общество

Новости часа: ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о медпомощи в госучреждениях

Новости часа: ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о медпомощи в госучреждениях

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 49% россиян довольны медпомощью в госучреждениях. Таковы данные опроса, который провел ВЦИОМ.

Принят закон о снижении пошлин за регистрацию соглашений по аренде недвижимости. Об этом сообщили в Госдуме.

В Москве по камерам выписано 4,7 миллиона штрафов за непристегнутый ремень и телефон в руках. О результатах рассказали в Госавтоинспекции.

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