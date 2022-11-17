Новости часа: ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о медпомощи в госучреждениях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 49% россиян довольны медпомощью в госучреждениях. Таковы данные опроса, который провел ВЦИОМ.

Принят закон о снижении пошлин за регистрацию соглашений по аренде недвижимости. Об этом сообщили в Госдуме.

В Москве по камерам выписано 4,7 миллиона штрафов за непристегнутый ремень и телефон в руках. О результатах рассказали в Госавтоинспекции.