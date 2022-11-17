Более 200 тыс москвичей проголосовали за формат новогодних мероприятий в городе

Более 200 тысяч москвичей проголосовали за формат новогодних мероприятий в городе. Об этом свидетельствую данные опроса на портале "Активный гражданин", проголосовать в котором ранее москвичам предложил Сергей Собянин.

Опрос показывает, что столичные жители хотели бы видеть новогоднее оформление города и готовы отказаться от тематических мероприятий по случаю праздника.

Голосование на сайте проекта "Активный гражданин" продолжается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

