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Общество

Более 200 тыс москвичей проголосовали за формат новогодних мероприятий в городе

Более 200 тыс москвичей проголосовали за формат новогодних мероприятий в городе

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Более 200 тысяч москвичей проголосовали за формат новогодних мероприятий в городе. Об этом свидетельствую данные опроса на портале "Активный гражданин", проголосовать в котором ранее москвичам предложил Сергей Собянин.

Опрос показывает, что столичные жители хотели бы видеть новогоднее оформление города и готовы отказаться от тематических мероприятий по случаю праздника.

Голосование на сайте проекта "Активный гражданин" продолжается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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