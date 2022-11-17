Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:15

Общество

Высота снежного покрова в Москве достигла декабрьских показателей

Высота снежного покрова в Москве достигла декабрьских показателей

"Утро": москвичам рассказали о погоде 17 ноября

Москвичам рассказали о проектах и программах "Технограда"

"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 17 ноября

Кравцов рассказал об организации начальной военной подготовки в школах РФ

"Утро": атмосферное давление в четверг в Москве составит 745 мм ртутного столба

Эксперты рассказали, как выбрать гранатовый сок

Опрос о праздновании Нового года запустили на портале "Активный гражданин"

Минфин внесет законопроект о новой накопительной пенсионной системе до конца декабря

Кабмин РФ утвердил максимальный размер пособия по безработице на 2023 год

Высота снежного покрова в столице превысила 10 сантиметров. По словам синоптиков, подобные показатели соответствуют декабрьским.

Уровень снега в Москве в четверг, 17 ноября, продолжит расти. Ожидается, что до конца недели выпадет не менее 40% месячной нормы осадков.

Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. В уборке снега задействовано около 10 тысяч единиц специальной техники. Водителям рекомендовали быть осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Подробнее о погодных условиях в столице – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваИван Савинов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика