Высота снежного покрова в Москве достигла декабрьских показателей

Высота снежного покрова в столице превысила 10 сантиметров. По словам синоптиков, подобные показатели соответствуют декабрьским.

Уровень снега в Москве в четверг, 17 ноября, продолжит расти. Ожидается, что до конца недели выпадет не менее 40% месячной нормы осадков.

Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. В уборке снега задействовано около 10 тысяч единиц специальной техники. Водителям рекомендовали быть осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Подробнее о погодных условиях в столице – в эфире телеканала Москва 24.

