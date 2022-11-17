Бесплатный перелет до места лечения обеспечат детям с тяжелыми заболеваниями

Тяжелобольных детей обеспечат бесплатным перелетом к месту лечения и обратно. Соответствующее постановление опубликовало правительство РФ.

Билеты оплатят детям с онкологическими, гематологическими, иммунологическими заболеваниями, а также с хронической почечной недостаточностью. Перелет оплатят и их родителям или сопровождающим. Нововведение вступает в силу с 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.