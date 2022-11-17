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Общество

Бесплатный перелет до места лечения обеспечат детям с тяжелыми заболеваниями

Бесплатный перелет до места лечения обеспечат детям с тяжелыми заболеваниями

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Тяжелобольных детей обеспечат бесплатным перелетом к месту лечения и обратно. Соответствующее постановление опубликовало правительство РФ.

Билеты оплатят детям с онкологическими, гематологическими, иммунологическими заболеваниями, а также с хронической почечной недостаточностью. Перелет оплатят и их родителям или сопровождающим. Нововведение вступает в силу с 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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