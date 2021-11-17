В Москве 17 ноября разыграют квартиры среди привившихся от коронавируса или среди тех, кто прошел ревакцинацию с 8 по 14 ноября.

В розыгрыше участвуют обладатели московского полиса ОМС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.