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17 ноября 2020, 12:15

Общество

ГИБДД призвали усилить внимание к нарушителям, не уступающим дорогу скорой помощи

ГИБДД призвали усилить внимание к нарушителям, не уступающим дорогу скорой помощи

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Сотрудники ГИБДД должны быть лично заинтересованы в том, чтобы водители уступали дорогу скорой помощи. В условиях пандемии это особенно важно. С такой инициативой выступили в Госдуме.

Если машина не пропускает скорую, а инспектор на дороге никак не среагировал на это, то он тоже должен отвечать. Сейчас, как утверждают депутаты, полицейские не слишком охотно фиксируют подобные нарушения.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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