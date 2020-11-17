17 ноября 2020, 12:15Общество
ГИБДД призвали усилить внимание к нарушителям, не уступающим дорогу скорой помощи
Сотрудники ГИБДД должны быть лично заинтересованы в том, чтобы водители уступали дорогу скорой помощи. В условиях пандемии это особенно важно. С такой инициативой выступили в Госдуме.
Если машина не пропускает скорую, а инспектор на дороге никак не среагировал на это, то он тоже должен отвечать. Сейчас, как утверждают депутаты, полицейские не слишком охотно фиксируют подобные нарушения.
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