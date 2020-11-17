В Подмосковье выявили 810 новых случаев коронавируса за сутки

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 810 человек, выздоровели 456 пациентов.

В России за последние сутки выявили 22 778 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 640 случаях (24,8%).

Всего по стране зарегистрировано 1 948 603 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 303 летальных случая, всего по стране умерли 33 489 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.