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17 ноября 2020, 07:15

Общество

В Подмосковье выявили 810 новых случаев коронавируса за сутки

В Подмосковье выявили 810 новых случаев коронавируса за сутки

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В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 810 человек, выздоровели 456 пациентов.

В России за последние сутки выявили 22 778 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 640 случаях (24,8%).

Всего по стране зарегистрировано 1 948 603 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 303 летальных случая, всего по стране умерли 33 489 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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