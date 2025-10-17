В Москве прошло награждение Национальной премией "Лучший промышленный дизайн России". Ее география составила 63 региона, а в конкурсной программе приняли участие 175 столичных предприятий.

В финал вошли 31 проект из Москвы. Среди них – мобильное рентгеновское оборудование, капсула для безопасного хранения смартфонов, турникеты нового поколения и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

