Москвичам напомнили про вакцинацию от гриппа и ОРВИ, которая наиболее эффективным способом защитить себя от осложнений. Москва делает все возможное, чтобы сделать вакцинацию максимально доступной и удобной для жителей столицы.

За последние годы в Москве не было зарегистрировано ни одного случая тяжелых осложнений гриппа среди вакцинированных горожан. Чтобы позаботиться о своем здоровье, обезопасить себя и своих близких, лучше всего сделать прививку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.