Москвичам рассказали, где в столице можно сделать красивые фотографии
Москвичам рассказали о лучших местах в столице для осенних фотографий. Среди них – Сад "Эрмитаж", усадьбы Кусково и Братцево, Музей-заповедник "Царицыно", парк "Останкино", а также необычные локации: Щукино, Северный речной вокзал и поселок Сокол.
Популярны и трамвайные маршруты. Например, 11-й проходит сквозь тоннель из разноцветной листвы. По словам фотографов, золотая осень – один из самых востребованных сезонов для съемок благодаря мягкому свету и ярким природным краскам.
