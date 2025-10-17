Форма поиска по сайту

17 октября, 07:45

Общество

Москвичам рассказали, где в столице можно сделать красивые фотографии

Москвичам рассказали о лучших местах в столице для осенних фотографий. Среди них – Сад "Эрмитаж", усадьбы Кусково и Братцево, Музей-заповедник "Царицыно", парк "Останкино", а также необычные локации: Щукино, Северный речной вокзал и поселок Сокол.

Популярны и трамвайные маршруты. Например, 11-й проходит сквозь тоннель из разноцветной листвы. По словам фотографов, золотая осень – один из самых востребованных сезонов для съемок благодаря мягкому свету и ярким природным краскам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляРумина Кенжалиева

