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17 октября, 21:30

Общество

В Музее Победы подвели итоги очередного этапа проекта "Героями не рождаются. Наши дни"

В Музее Победы подвели итоги очередного этапа проекта "Героями не рождаются. Наши дни"

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В Музее Победы на Поклонной горе подвели итоги очередного этапа проекта "Героями не рождаются. Наши дни". Там прошла торжественная церемония вручения четвертого сборника рассказов о подвигах участников СВО авторам этих рассказов. В сборник вошли более 160 историй.

Активное участие в его создании приняли школьники, самому младшему из которых всего 9 лет, кадеты из Новосибирска и Кемерова, а также участники "Московского долголетия" и военные корреспонденты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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