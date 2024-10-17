В Музее Победы подвели итоги очередного этапа проекта "Героями не рождаются. Наши дни"

В Музее Победы на Поклонной горе подвели итоги очередного этапа проекта "Героями не рождаются. Наши дни". Там прошла торжественная церемония вручения четвертого сборника рассказов о подвигах участников СВО авторам этих рассказов. В сборник вошли более 160 историй.

Активное участие в его создании приняли школьники, самому младшему из которых всего 9 лет, кадеты из Новосибирска и Кемерова, а также участники "Московского долголетия" и военные корреспонденты.

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