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17 октября, 08:00

Общество

Парикмахер-стилист рассказала о видах термозащиты для волос

Парикмахер-стилист рассказала о видах термозащиты для волос

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Фены и плойки негативно влияют на состояние волос. Чтобы уберечь прическу от агрессивного воздействия, лучше использовать специальную термозащиту. Подобные средства создают пленку между горячим воздухом или стайлером и волосом, благодаря чему такой щит не дает испариться влаге.

Парикмахер-стилист Галина Тоторина рассказала, какие существуют виды термозащиты и как подобрать подходящий. Так, если есть необходимость увлажнить волосы, лучше использовать кремообразный продукт, так как он дольше впитывается. Если же запрос на экспресс-средство, то лучше отдать предпочтение спреям.

Кроме того, при покупке нужно обращать внимание на состав термозащиты. По словам Тоториной, в эффективном средстве на первых местах должны быть сложные полимеры и силиконы, а также такие компоненты, как кератин, протеины, аминокислоты, витамин Е и масла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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