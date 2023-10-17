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17 октября, 07:45

Общество

Московский патриархат оценил новую банкноту номиналом 1 000 рублей – СМИ

Московский патриархат оценил новую банкноту номиналом 1 000 рублей – СМИ

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Новая тысячная банкнота вызвала у Московского патриархата негодование. Как пишут РИА Новости со ссылкой на собственные источники, вопросы появились к Казанскому музею, который изобразили на новых банкнотах.

Дело в том, что культурное учреждении находится в здании старой церкви. Ее разграбили еще в советское время, в 2000-е годы восстановили, но оставили без креста. В патриархате подчеркнули, что в России достаточно храмов с крестами и можно было подобрать более удачный вариант.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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