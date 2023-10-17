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17 октября, 07:15

Общество

Правила приобретения жилья с использованием средств маткапитала могут ужесточить – СМИ

Правила приобретения жилья с использованием средств маткапитала могут ужесточить – СМИ

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Правила приобретения жилья с использованием средств маткапитала могут ужесточить. Об инициативе депутатов Госдумы пишет газета "Известия".

В комитете по строительству и ЖКХ пояснили, что при покупке квартир или домов нужно будет обязательно привлекать органы опеки и попечительства. Они оценят пригодность жилья и одобрят сделку с использованием маткапитала.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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