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Общество

В Подмосковье завершена частичная мобилизация – губернатор

В Подмосковье завершена частичная мобилизация – губернатор

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Мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, завершены в Московской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев 17 октября.

По его словам, вручение повесток прекращается, а те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат. Он также поблагодарил всех тех, кто не остался в стороне и пришел выполнить свой долг, несмотря на то, что дома остались пожилые родители, жена, дети, а также работа или бизнес.

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