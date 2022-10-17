В Подмосковье завершена частичная мобилизация – губернатор

Мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, завершены в Московской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев 17 октября.

По его словам, вручение повесток прекращается, а те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат. Он также поблагодарил всех тех, кто не остался в стороне и пришел выполнить свой долг, несмотря на то, что дома остались пожилые родители, жена, дети, а также работа или бизнес.