Комиссариат Москвы будет принимать персональные решения по заявлениям добровольцев

Комиссариат Москвы будет рассматривать заявления добровольцев, желающих отправиться в зону проведения специальной военной операции, и принимать по ним персональные решения. Об этом сообщил военный комиссар столицы полковник Максим Локтев.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.