Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17:45

Общество

Комиссариат Москвы будет принимать персональные решения по заявлениям добровольцев

Комиссариат Москвы будет принимать персональные решения по заявлениям добровольцев

Роспотребнадзор предложил отменить сдачу ПЦР-тестов для прибывающих непривитых граждан РФ

Временные пункты мобилизации в Москве закрылись в связи с выполнением плана

Синоптики спрогнозировали сильный ветер в столице 18 октября

Новости часа: СК РФ проверит информацию о вербовке украинскими спецслужбами подростков

Новости часа: предложение об отмене теста на COVID-19 для приезжающих непривитых россиян

Из мобилизационного пункта в Музее Москвы начали выносить вещи

Собянин: Москва полностью выполнила задание по частичной мобилизации

"Атмосфера": погода в Москве взяла курс на глубокую осень

Новости последнего часа: Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве

Комиссариат Москвы будет рассматривать заявления добровольцев, желающих отправиться в зону проведения специальной военной операции, и принимать по ним персональные решения. Об этом сообщил военный комиссар столицы полковник Максим Локтев.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Читайте также
Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществовидеоНаиль ГубаевАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика