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Общество

Роспотребнадзор предложил отменить сдачу ПЦР-тестов для прибывающих непривитых граждан РФ

Роспотребнадзор предложил отменить сдачу ПЦР-тестов для прибывающих непривитых граждан РФ

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Роспотребнадзор предложил отменить тесты на COVID-19 для приезжающих в страну непривитых россиян. Документ уже опубликован на государственном портале. Вместо этого санитарные врачи предлагают проводить выборочное тестирование в аэропорту.

Пока же после пересечения границы в течение трех дней нужно сдать тест. Но правило не касается тех, кто прошел вакцинацию за последние 12 месяцев или переболел в течение полугода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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