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Общество

Временные пункты мобилизации в Москве закрылись в связи с выполнением плана

Временные пункты мобилизации в Москве закрылись в связи с выполнением плана

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В Москве завершена частичная мобилизация. Об этом объявил Сергей Собянин. Пункты сбора прекратили работать 17 октября в 14:00.

В Сети появились кадры, как разбирают временные пункты для мобилизованных. По словам мэра, план выполнен полностью.

Что будет с повестками, которые уже разослали по месту жительства и предприятиям? Можно ли теперь не приходить по повестке, выданной под подпись? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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