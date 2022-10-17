Временные пункты мобилизации в Москве закрылись в связи с выполнением плана

В Москве завершена частичная мобилизация. Об этом объявил Сергей Собянин. Пункты сбора прекратили работать 17 октября в 14:00.

В Сети появились кадры, как разбирают временные пункты для мобилизованных. По словам мэра, план выполнен полностью.

Что будет с повестками, которые уже разослали по месту жительства и предприятиям? Можно ли теперь не приходить по повестке, выданной под подпись? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.