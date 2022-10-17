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Новости

16:30

Общество

Новости часа: предложение об отмене теста на COVID-19 для приезжающих непривитых россиян

Новости часа: предложение об отмене теста на COVID-19 для приезжающих непривитых россиян

Из мобилизационного пункта в Музее Москвы начали выносить вещи

Собянин: Москва полностью выполнила задание по частичной мобилизации

"Атмосфера": погода в Москве взяла курс на глубокую осень

Новости последнего часа: Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве

Пункты сбора мобилизованных закрылись в Москве

Новости последнего часа: в РФ продлили действие семейной ипотеки до июля 2024 года

Кабмин продлил программу семейной ипотеки до июля 2024 года

Новости часа: военком Москвы сообщил о выполнении задания по частичной мобилизации

Москвичам рассказали, когда в столице прекратятся осадки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Роспотребнадзор предложил отменить тест на COVID-19 для приезжающих непривитых россиян. В пунктах пропуска через границу планируется организовать выборочное тестирование.

"АвтоВАЗ" ведет переговоры о сборке машин иностранных брендов из полностью готовых комплектующих.

Желтый уровень опасности из-за ветра объявили в столичном регионе 18 октября. Об этом сообщил Гидрометцентр.

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