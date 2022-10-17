Новости часа: предложение об отмене теста на COVID-19 для приезжающих непривитых россиян

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Роспотребнадзор предложил отменить тест на COVID-19 для приезжающих непривитых россиян. В пунктах пропуска через границу планируется организовать выборочное тестирование.

"АвтоВАЗ" ведет переговоры о сборке машин иностранных брендов из полностью готовых комплектующих.

Желтый уровень опасности из-за ветра объявили в столичном регионе 18 октября. Об этом сообщил Гидрометцентр.