Новости последнего часа: в РФ продлили действие семейной ипотеки до июля 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство продлило действие семейной ипотеки до 1 июля 2024 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вопрос об увеличении налоговой нагрузки на россиян сейчас неактуален, считает глава Минфина России Антон Силуанов.

В Зарайске ликвидировали нарколабораторию, где производили до 100 килограмм наркотика в месяц. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

