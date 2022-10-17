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Общество

Новости последнего часа: в РФ продлили действие семейной ипотеки до июля 2024 года

Новости последнего часа: в РФ продлили действие семейной ипотеки до июля 2024 года

Кабмин продлил программу семейной ипотеки до июля 2024 года

Новости часа: военком Москвы сообщил о выполнении задания по частичной мобилизации

Москвичам рассказали, когда в столице прекратятся осадки

Собянин: Москва полностью выполнила задание по частичной мобилизации

Новости последнего часа: Собянин назвал приоритетном заботу о семьях мобилизованных

Новости часа: Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в столице

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Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство продлило действие семейной ипотеки до 1 июля 2024 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вопрос об увеличении налоговой нагрузки на россиян сейчас неактуален, считает глава Минфина России Антон Силуанов.

В Зарайске ликвидировали нарколабораторию, где производили до 100 килограмм наркотика в месяц. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

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