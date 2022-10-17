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Общество

Кабмин продлил программу семейной ипотеки до июля 2024 года

Кабмин продлил программу семейной ипотеки до июля 2024 года

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Кабмин продлил программу семейной ипотеки до 1 июля 2024 года. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, это позволит большему количеству молодых родителей получить возможность приобрести собственное жилье. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года. Мишустин напомнил, что эта программа существует уже более четырех лет, а с середины прошлого года распространяется на семьи с одним ребенком. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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