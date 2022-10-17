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Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Москве 17 октября

Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Москве 17 октября

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В понедельник, 17 октября, в Москве ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер. Скорость порывов временами будет достигать 15 метров в секунду.

Воздух прогреется максимум до 10 градусов. Синоптики отметили, что ближайшие дни будут промозглыми и пасмурными. А в конце недели может выпасть первый снег. По прогнозам метеорологов, робкие снежинки москвичи смогут увидеть уже в пятницу, 21 октября. Однако установления снежного покрова специалисты ожидают не раньше декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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