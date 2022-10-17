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Общество

"Родина позвала, значит надо": мобилизованный рассказал, как прибыл в военкомат

"Родина позвала, значит надо": мобилизованный рассказал, как прибыл в военкомат

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Мобилизованные москвичи и добровольцы продолжают прибывать во временные пункты. Мужчины рассказали, почему они решили участвовать в спецоперации на Украине.

Один из москвичей пояснил, что всегда обещал принять участие в спецоперации, если придет повестка. По его словам, в Донбасс уже отправили много друзей и сослуживцев.

"Повестка пришла. Родина позвала, значит надо. По-другому никак", – добавил другой мобилизованный.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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