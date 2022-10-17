Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:15

Общество

"Нужно служить, поэтому мы молимся": что родственники мобилизованных думают о призыве

"Нужно служить, поэтому мы молимся": что родственники мобилизованных думают о призыве

"Утро": москвичей предупредили о дождях

"Утро": сильный ветер ожидается в Москве 17 октября

"Утро": дождь ожидается в Москве 17 октября

В Минстрое РФ предложили привлекать безработных к работе на стройках

Эксперты рассказали, как выбрать бородинский хлеб

Яркий рассвет заметили жители столицы

Систему лазерных имитаторов стрельбы и поражения применяют призывники в Подмосковье

"Утро": москвичам рассказали о погоде 17 октября

Обращения об ошибках мобилизации ГД рассмотрит в приоритетном порядке – Володин

Москвичи продолжают прибывать во временные пункты мобилизации. Вместе с мужчинами к пунктам приходят и их родственники.

Одна из провожающих женщин отметила, что служить нужно, поэтому она молится, чтобы все находящиеся в зоне спецоперации вернулись домой живыми и здоровыми. Другая москвичка поведала, что поддержала сына, когда он пришел и сказал, что поедет на спецоперацию.

"Надеюсь на лучшее, чтобы вернулся как следует. Разбил этих демонов, как говорят", – добавила женщина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Читайте также
Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществовидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовКаролина Гречишникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика