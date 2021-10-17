Психолог рассказал, изменит ли новый праздник отношение россиян к отцовству

В России впервые отметили День отца. И по указу президента, он будет ежегодным.

Накануне специалисты ВЦИОМа провели опрос и узнали у россиян, какой он идеальный отец? Треть респондентов считают, что главное качество – это заботливое, уважительное отношение к матери детей. 29 процентов уверены, что он должен проявлять активное участие в жизни семьи.

Изменит ли новый праздник отношение россиян к отцовству? Об этом мы поговорили с психологом Артуром Гарагановым. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.