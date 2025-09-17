Циклон из Скандинавии принесет осадки в Москву

В Москве 17 сентября начнутся дожди, но продлятся они только до 21-го. На город повлияет циклон, которые придет со стороны Скандинавии. Он принесет в столицу облачность и кратковременные осадки, которые немного понизят температуру воздуха.

Днем 18 сентября столбики термометров покажут 18–19 градусов, к вечеру станет прохладнее – до 17 градусов. Уже в воскресенье в столицу вернется солнце, воздух снова прогреется до 22–23 градусов. Существенное похолодание синоптики прогнозируют только 24–25 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.