Москвичам рассказали, какие музеи можно посетить бесплатно 17 сентября

Жителям и гостям столицы рассказали, какие музеи можно посетить бесплатно 17 сентября в рамках акции "Московская музейная неделя". Например, можно сходить в галерею "Китай-город" и увидеть работы современных художников и мастеров прошлого.

Также можно отправиться в Музей русского композитора эпохи Серебряного века Александра Скрябина в Большом Николопесковском переулке. Во многих комнатах интерьер остался таким, каким его видел композитор, живя в этой квартире.

Музей истории ВМФ приглашает осмотреть семь отсеков подлодки Б-396 "Новосибирский комсомолец" и выставку "Величие и глубина". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.