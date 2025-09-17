Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 07:45

Культура

Москвичам рассказали, какие музеи можно посетить бесплатно 17 сентября

Москвичам рассказали, какие музеи можно посетить бесплатно 17 сентября

Психолог назвал причины трудоголизма

В Госдуме предложили увеличить отпуск до 35 дней

Синоптики назвали причины теплых зим в Москве

"Утро": москвичам рассказали о погоде 17 сентября

Москвичи пожаловались на уличных мошенников, которые просят деньги и угрожают при отказе

Биолог рассказал о начале второго пика активности клещей в Москве

Москвичам рассказали, как продлить отпуск при болезни и сохранить выплаты

Заболеваемость ОРВИ и COVID среди школьников выросла в России в два раза

"Московский патруль": зоозащитники создали петицию после открытия зоны с щенками в ТЦ

Жителям и гостям столицы рассказали, какие музеи можно посетить бесплатно 17 сентября в рамках акции "Московская музейная неделя". Например, можно сходить в галерею "Китай-город" и увидеть работы современных художников и мастеров прошлого.

Также можно отправиться в Музей русского композитора эпохи Серебряного века Александра Скрябина в Большом Николопесковском переулке. Во многих комнатах интерьер остался таким, каким его видел композитор, живя в этой квартире.

Музей истории ВМФ приглашает осмотреть семь отсеков подлодки Б-396 "Новосибирский комсомолец" и выставку "Величие и глубина". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществокультурагородвидеоДарья ЕрмаковаЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика