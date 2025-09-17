Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 23:30

Общество

Москвичи пожаловались на уличных мошенников, которые просят деньги и угрожают при отказе

Москвичи пожаловались на уличных мошенников, которые просят деньги и угрожают при отказе

Биолог рассказал о начале второго пика активности клещей в Москве

Москвичам рассказали, как продлить отпуск при болезни и сохранить выплаты

Заболеваемость ОРВИ и COVID среди школьников выросла в России в два раза

"Московский патруль": зоозащитники создали петицию после открытия зоны с щенками в ТЦ

"Миллион вопросов": ветеринар рассказала, как научиться понимать желания питомца

В Москве прошел финал конкурса "Гонка курьеров"

"Вопрос спорный": в ГД предложили исключить астрологов из официального классификатора

"Новости дня": индексацию страховых пенсий разделят на два этапа в 2026 году

Видео с танцевальными движениями Олега Газманова завирусились в Сети

Москвичи пожаловались на двух мужчин, которые просят деньги на улицах города, а при отказе переходят к угрозам и оскорблениям. Мошенников видели у станций метро "Павелецкая", "Смоленская", "Маяковская", на Тверской и Площади трех вокзалов.

Аферисты действуют по одной и той же схеме. Один просит помощи, рассказывая о трудностях, другой – подключается при необходимости. Их жертвами чаще всего становятся женщины и туристы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоАлександра БахтинаЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика