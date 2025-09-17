Москвичи пожаловались на уличных мошенников, которые просят деньги и угрожают при отказе

Москвичи пожаловались на двух мужчин, которые просят деньги на улицах города, а при отказе переходят к угрозам и оскорблениям. Мошенников видели у станций метро "Павелецкая", "Смоленская", "Маяковская", на Тверской и Площади трех вокзалов.

Аферисты действуют по одной и той же схеме. Один просит помощи, рассказывая о трудностях, другой – подключается при необходимости. Их жертвами чаще всего становятся женщины и туристы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.