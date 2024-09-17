Новости часа: ветераны получат выплаты по 40 тысяч рублей к годовщине битвы под Москвой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты по 40 тысяч рублей к годовщине битвы под Москвой, сообщает правительство столицы.

Депутаты Мосгордумы восьмого созыва принесли присягу и вступили в должность.

В Москве выпустили тематическую карту "Тройка", посвященную проекту "Искусство в метро", рассказали в столичном Дептрансе.