Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 22:30

Общество

Новости часа: ветераны получат выплаты по 40 тысяч рублей к годовщине битвы под Москвой

Новости часа: ветераны получат выплаты по 40 тысяч рублей к годовщине битвы под Москвой

Новости часа: ветераны получат выплаты к годовщине битвы под Москвой

Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам к годовщине битвы под Москвой

Новости часа: депутаты Мосгордумы восьмого созыва приняли присягу

Все причастные к битве под Москвой получат выплаты в честь 83-й годовщины

Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве до конца недели

"Доктор 24": терапевт рассказала, что поможет снизить побочный эффект от приема статинов

Новости регионов: водитель ВАЗа спровоцировал массовое ДТП в Краснодарском крае

Новости часа: первое заседание московского парламента состоится 18 сентября

18 сентября начнется осенний коридор затмений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты по 40 тысяч рублей к годовщине битвы под Москвой, сообщает правительство столицы.

Депутаты Мосгордумы восьмого созыва принесли присягу и вступили в должность.

В Москве выпустили тематическую карту "Тройка", посвященную проекту "Искусство в метро", рассказали в столичном Дептрансе.

Читайте также
обществополитикатранспортвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика