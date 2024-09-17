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17 сентября, 16:30

Общество

Эксперт рассказал об опасности супербактерий для человека

Эксперт рассказал об опасности супербактерий для человека

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К 2050 году больше 39 миллионов человек могут погибнуть из-за супербактерий, устойчивых к лекарствам. К такому выводу пришли ученые. В рамках исследования они проанализировали данные из 204 стран с 1990-го по 2021 год.

Почему возникает резистентность к лекарствам? Насколько сильно влияет на ее развитие бесконтрольный прием антибиотиков? На эти и другие вопросы ответил научный сотрудник лаборатории молекулярно-биологических и нейробиологических проблем и биоскрининга МФТИ Тимур Чернов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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