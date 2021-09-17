В Москве назвали самые популярные имена для новорожденных. В этом году мальчиков чаще всего называют Александрами, а девочек Софьями.

Также в тройке лидеров – Максим и Михаил, а у девочек – Алиса и Ева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.