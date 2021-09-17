В Москве выявили 2 537 новых случаев коронавируса

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 537 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 1 359 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 837 человек, выписали при этом 708 пациентов.

За минувшие сутки в России подтвердили 19 905 новых случаев коронавируса. В 1 693 (8,5%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 7 234 425 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Бурятии – 0,14%, Республике Алтай – 0,15%, Москве – 0,16%.

В мире число случаев коронавируса приближается к 228 миллионам. Это данные с начала пандемии. Сейчас болеют более 18,5 миллиона человек. В тяжелом и критическом состоянии находятся 100 тысяч пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.