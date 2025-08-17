Фестиваль "Авиационное Монино" прошел в Щелкове в честь Дня Воздушного флота

Фестиваль "Авиационное Монино" прошел в подмосковном Щелкове в честь Дня Воздушного флота. Организаторы подготовили множество развлечений для посетителей всех возрастов. В частности, состоялись показательные выступления летчиков, экскурсии и мастер-классы.

Также в программе были экскурсии, посещение бортов летательных аппаратов и пленэр художников. Главной частью праздника стал запуск радиоуправляемых моделей самолетов, которые демонстрировали фигуры высшего пилотажа и воздушные бои.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.