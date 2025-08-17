Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 22:30

Общество

Фестиваль "Авиационное Монино" прошел в Щелкове в честь Дня Воздушного флота

Фестиваль "Авиационное Монино" прошел в Щелкове в честь Дня Воздушного флота

Число водителей-женщин в такси в Москве выросло

Собянин: проект "Стажировки" помогает подросткам получить первый профессиональный опыт

Синоптики пообещали москвичам теплое начало сентября

Фестиваль в честь Дня ВВС начался в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино

Борщевик в столичном регионе начнут уничтожать при помощи спутников

Сервис для помощи в выборе имени ребенка может появиться на портале "Госуслуг"

Москвичка выиграла свыше 33 млн рублей благодаря гороскопу

В России начали использовать систему "Периметр" из-за вспышки лихорадки чикунгунья

Критерии для изъятия бесхозных земельных участков изменятся в РФ с 1 сентября

Фестиваль "Авиационное Монино" прошел в подмосковном Щелкове в честь Дня Воздушного флота. Организаторы подготовили множество развлечений для посетителей всех возрастов. В частности, состоялись показательные выступления летчиков, экскурсии и мастер-классы.

Также в программе были экскурсии, посещение бортов летательных аппаратов и пленэр художников. Главной частью праздника стал запуск радиоуправляемых моделей самолетов, которые демонстрировали фигуры высшего пилотажа и воздушные бои.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина ЕфимцеваЛариса Соколова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика