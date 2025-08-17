Температура в столице опустится до 20 градусов 17 августа

Температура днем в Москве в воскресенье, 17 августа, составит до 20 градусов. Это связано с циклоном, пришедшим на территорию столичного региона.

Кроме похолодания он принес осадки, поэтому на протяжении всего дня ожидаются небольшие дожди, а влажность составит около 70%. Вечером столбики термометров упадут до 14 градусов. Скорость ветра 17-го числа оценивается в 5–6 метров в секунду,

