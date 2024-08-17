Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 17 августа.

Из столицы в Курскую область доставили очередной груз в рамках акции "Москва помогает". По словам Сергея Собянина, в этой партии порядка 60 тысяч единиц гумпомощи. Ее собрали и отправили менее чем за неделю.

Этой ночью в Москве могут пройти небольшие дожди с грозами. Температура в ночное время суток продолжит удерживаться на отметке 16 градусов. 18 августа днем снова возможны краковременные осадки, воздух прогрется до 26 градусов.

Третий диаметр улучшил транспортную ситуацию в 20 районах города. Наземное метро стало доступно для нескольких миллионов горожан. Удобство МЦД-3 оценили жители Зеленограда, Химок, Раменского, Люберец и Жуковского.