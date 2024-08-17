Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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17 августа, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 августа

День открытых дверей прошел на станции юных натуралистов в Савеловском районе

Психологи МЧС помогли найтись семье в Курской области

"Москва сегодня": подготовления к школе выросли на 10%

"Время новых. Шоу": необычные бахчевые

"Это Москва": один день в реанимации

Москва 24 показала карту осадков 17 августа

Москвичей предупредили о дожде с грозой вечером 17 августа

Новости регионов: за сутки в Якутии потушено 14 природных пожаров

Температура до 25 градусов ожидается в Москве 17 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 17 августа.

Из столицы в Курскую область доставили очередной груз в рамках акции "Москва помогает". По словам Сергея Собянина, в этой партии порядка 60 тысяч единиц гумпомощи. Ее собрали и отправили менее чем за неделю.

Этой ночью в Москве могут пройти небольшие дожди с грозами. Температура в ночное время суток продолжит удерживаться на отметке 16 градусов. 18 августа днем снова возможны краковременные осадки, воздух прогрется до 26 градусов.

Третий диаметр улучшил транспортную ситуацию в 20 районах города. Наземное метро стало доступно для нескольких миллионов горожан. Удобство МЦД-3 оценили жители Зеленограда, Химок, Раменского, Люберец и Жуковского.

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